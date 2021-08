Messi deverá realizar exames médicos em Paris entre hoje e amanhã

O futebolista Lionel Messi é esperado ainda hoje em Paris, depois de Paris Saint-Germain e os representantes do jogador terem praticamente finalizado os detalhes do contrato, informou o L'Équipe.

O conceituado jornal revela que a contratação está quase fechada, e que, segundo fontes argentinas, o jogador deverá realizar exames médicos em Paris hoje à tarde ou na segunda-feira de manhã, "o mais breve possível".

O L'Équipe revela também que o PSG entrou em contacto com os representantes de Messi logo na quinta-feira, quando o FC Barcelona comunicou o fim da ligação com o internacional argentino, "devido a obstáculos económicos e estruturais".

Ainda segundo as mesmas fontes, na sexta-feira foi o treinador Maurício Pocchettino a falar diretamente com o jogador, seu compatriota, apresentando-lhe o projeto da equipa francesa, que nas suas fileiras conta com Di Maria, Neymar e Mbappé.

Já hoje, na emotiva cerimónia de despedida do 'Barça', após 21 anos com as cores do clube catalão, Lionel Messi admitiu que o PSG era uma das possibilidades para o seu futuro enquanto jogador.

"O PSG uma possibilidade. Sinceramente, no dia de hoje, a esta hora, não tenho nada acertado com ninguém. É verdade que quando saiu o comunicado tive muitos telefonemas, vários clubes interessados, mas ainda não tenho nada fechado, mas em conversações, obviamente", disse Messi.