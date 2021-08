Valentino Rossi anuncia retirada após 26 épocas e nove títulos mundiais

O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) anunciou hoje a retirada no final desta temporada de MotoGP, após 26 anos no Mundial de velocidade, em que conquistou nove títulos mundiais em quatro categorias diferentes (125cc, 250cc, 500cc e MotoGP).

Numa conferência de imprensa realizada hoje especialmente para o efeito em Spielberg, na Áustria, palco do Grande Prémio da Estíria, que se disputa no fim de semana, o piloto italiano disse que a decisão tomada na pausa de verão é a de "parar no final da temporada".

"É difícil, é um momento muito triste, porque é duro ter de o anunciar e sei que no próximo ano não vou correr em motociclismo, algo que fiz nos últimos 30 anos", disse o piloto de Urbino, em Itália.

Rossi sabe que a sua vida "será diferente", mas afirma que a carreira no Mundial "foi incrível".

"Diverti-me muito, foi uma longa, longa jornada, mas diverti-me imenso", frisou o italiano, que leva 115 vitórias e 235 pódios.

Rossi estreou-se em 1996, na classe de 125cc, na qual conquistou o seu primeiro título mundial um ano depois. Em 1998, subiu a 250cc, que venceu no ano seguinte.

Em 2000, subiu à categoria rainha, na altura para motas de 500cc, tendo conquistado o campeonato em 2001, último ano em que estas motas correram, antes de serem substituídas pelas atuais MotoGP, em 2002, com Rossi a ser campeão nesses dois anos, assim como em 2003 e em 2004, em que deu o primeiro título à Yamaha, e 2005.

Depois de perder em 2006 e 2007, recuperou o título em 2008 e voltou a vencer em 2009, no que foi o seu último título conquistado.

"Tive uma longa carreira e, felizmente, venci muitas corridas, mas tive alguns momentos e vitórias que são inesquecíveis, de pura alegria", disse.

Rossi explicou que tinha a opção de correr mais um ano, na sua própria equipa, que, em 2022, fará a estreia em MotoGP com a Ducati e pela qual irá competir o irmão, Luca Marini.

"Ainda tenho algumas corridas pela frente. Acho que vai ser mais difícil quando chegarmos à última. Não me posso queixar da minha carreira", sublinhou o italiano.

Valentino Rossi disse ainda que não lamenta nada, mas fica "triste" por não ter conseguido um 10.º título.

"Acho que o mereci, pela minha velocidade e nível. Perdi-o duas vezes na última corrida", lamentou.

Atualmente, Rossi compete pela Yamaha Petronas, uma equipa satélite da Yamaha, ocupando o 19.º lugar do campeonato, com 17 pontos.