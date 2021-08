Pentágono confirma norte-americanos e diversos civis entre vítimas de ataque

Pentágono confirmou que há vários norte-americanos e diversos civis afegãos entre as vítimas de duas explosões fora do aeroporto de Cabul.

Numa mensagem na rede social Twitter, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que se tratou de um ataque com duas explosões junto ao aeroporto de Cabul, confirmando informações de testemunhas que falam em vários mortos e feridos.

Kirby confirmou ainda que algumas das vítimas são norte-americanos, depois de vários meios de comunicação social relatarem cerca de uma dezena de mortes e vários feridos.

Um repórter fotográfico da agência France-Presse relatou a existência de pelo menos cinco mortos e mais de uma dezena de feridos que foram transferidos para um hospital em Cabul.

O ataque ocorreu em dois pontos distinto, um junto a um hotel da capital afegã e um outro junto a um dos portões do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos, que procuram fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, já foi informado sobre a explosão e dirigiu-se para a Sala de Crise, segundo uma fonte da Casa Branca.

A primeira das explosões, junto ao portão do aeroporto, ocorreu às 18:24 locais (13:24 em Lisboa), de acordo com a agência de notícias afegã Ariana News.