'Portuguese food festival' em Jersey cancelado pelo segundo ano consecutivo

O maior festival português que costuma se realizar em Jersey durante cinco dias voltou a ser cancelado, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia.



João Carlos Nunes, presidente do Comité da germinação das cidades do Funchal e de Saint Helier disse que “este ano tínhamos intenção de vir a realizar o 'Festival Portugal' durante cinco dias, que costuma acontecer a partir da última quinta-feira do mês de Agosto, ou seja, começaria a 26 de Agosto e terminaria a 30 de Agosto, na segunda-feira, porque é feriado em Jersey”.



O responsável explicou que, dadas às restrições impostas pelo governo devido à covid-19 e as condições de logísticas exigidas, "a organização não tem capacidade financeira de assumir este compromisso de realizar o festival”.

O 'Portuguese food festival' é o maior evento realizado na comunidade portuguesa, que é na sua grande maioria oriunda da Ilha da Madeira. O evento tem vindo a crescer nestes últimos anos, onde contam com a participação de vários restaurantes que montam as suas barracas com comes e bebes típicos portugueses e também contam com a colaboração de diversos empresários.

Também nestes últimos anos foram vários os governantes madeirenses que se deslocaram a Jersey para participar no evento, como foi o exemplo no último festival realizado em 2019, que contou com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Por outro lado, o festival conta normalmente com a participação de diversos artistas vindos de propósito da ilha da Madeira e também do continente, Habitualmente participa também o Grupo de Folclore Madeirense de Jersey.