Açores com 51 novas infecções e uma morte por Covid

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 51 novos casos de covid-19 e uma morte, indica o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde.

Dos 51 novos casos, decorrentes de 1.096 análises, 46 foram registados em São Miguel. Foram ainda registados quatro casos no Faial e um na Terceira. A Autoridade Regional de Saúde especifica que em São Miguel quatro viajantes obtiveram resultado positivo à chegada (três residentes e um não residente), e que os restantes casos correspondem a transmissão comunitária.

Por concelhos, Lagoa registou oito casos, Ponta Delgada 25, Ribeira Grande 12 e Vila Franca do Campo um. Na ilha Terceira o caso, no concelho da Praia da Vitória, é também de transmissão comunitária. Segundo o comunicado, os quatro casos do Faial correspondem a uma cadeia pré-existente partilhada entre as ilhas do Faial e de São Jorge.

De acordo com a Autoridade de Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se 54 recuperações. O arquipélago tem atualmente 403 casos positivos ativos. Estão internados 12 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, permanecendo um em Unidade de Cuidados Intensivos. A vítima mortal, um homem de 64 anos, tinha diversas patologias associadas.

A Autoridade Regional de Saúde nota que com a recuperação dos últimos elementos de duas das cadeias de transmissão local localizadas, uma na ilha de São Jorge e uma na ilha de Santa Maria, dão-se as mesmas por extintas. "Estão agora ativas quatro cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo duas na Graciosa, uma no Pico e uma partilhada entre Faial e São Jorge. Até ao presente foram extintas 228 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 874 pessoas", diz-se no comunicado. Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.543 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.936 pessoas. Morreram 41 pessoas.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde. Em todo o país, desde março de 2020, morreram 17.630 pessoas e foram contabilizados 1.017.308 casos de infeção confirmados, segundo dados divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.