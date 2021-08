Covid-19 já causou 4.392.364 mortes em todo o mundo

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 4.392.364 mortos em todo o mundo desde que a doença foi detetada na China, em dezembro de 2019, segundo o balanço efetuado pela AFP com base em dados oficiais.

Mais de 209.192.770 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da pandemia.

Estes valores têm como base os balanços oficiais comunicados diariamente pelas autoridades de cada país, mas excluem as revisões realizadas posteriormente por alguns organismos responsáveis pela elaboração de estatísticas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo em conta a mortalidade, direta e indireta, ligada à covid-19, estima que o balanço da pandemia possa ser duas ou três vezes superior ao que está a ser oficialmente publicado.

Um número significativo dos casos menos graves ou assintomáticos continuam por detetar apesar do incremento dos métodos de despistagem desenvolvidos em vários países.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 9.752 mortes e 678.470 novos contágios em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes nos relatórios mais recentes foram a Indonésia, com mais 1.492 mortes, o Brasil (1064) e o México (940).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortes e como de infeções, com um total de 624.253 mortes e 37.155.209 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 571.662 mortes e 20.457.897 casos, a Índia, com 433.049 mortes (32.322.258 casos), o México, com 250.469 mortes (3.152.205 casos) e o Peru, com 197.659 mortes (2.137.295 casos).

Entre os países mais afetados, o Peru é o que regista o maior número de mortes em relação à população, com 599 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido da Hungria (311), Bósnia (296), República Checa (284), Brasil (269) e Macedónia do Norte (268).

A América Latina e Caraíbas contabilizam um total de 1.413.850 mortes e 42.353.426 casos, a Europa 1.227.474 mortes (61.179.475 casos), a Ásia 740.093 mortes (48.017.700 casos), os Estados Unidos e Canadá 651.011 mortes (38.613.947 casos), a África 186.486 mortes (7.377.230 casos), o Médio Oriente 171.849 mortes (11.547.970 casos) e a Oceânia 1.601 mortes (103.029 casos).

Este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pelas delegações da France Presse (AFP) junto das respetivas autoridades nacionais competentes e informações da OMS.

Devido às correções efetuadas pelas autoridades ou à publicação tardia dos dados, os números do aumento em 24 horas podem não corresponder exatamente aos que foram publicados no dia anterior.