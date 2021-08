Visita de despedida de Angela Merkel a Israel de 28 a 30 de Agosto

A chanceler Angela Merkel, que deixa o cargo no outono, realiza de 28 a 30 de agosto uma visita a Israel, onde se encontrará com o primeiro-ministro, Naftali Bennett, anunciou hoje uma porta-voz do Governo alemão.

Prestes a sair após 16 anos no poder, a chanceler reúne-se com Bennett no dia 28 de manhã em Jerusalém, indicou a porta-voz Ulrike Demmer, numa conferência de imprensa em Berlim.

Os dois chefes de Governo darão uma conferência de imprensa conjunta ao final da manhã, antes de Merkel se encontrar com o novo Presidente israelita, Isaac Herzog.

A chanceler tem ainda prevista uma visita com o primeiro-ministro israelita ao Memorial de Yad Vashem, dedicado às vítimas do Holocausto.

"A Alemanha e Israel estão ligados por uma amizade única que queremos ainda reforçar", sublinhou a 13 de junho a chanceler, após a nomeação de Bennet, que sucedeu a Benjamin Netanyahu, no poder durante 12 anos.

Merkel alertou a 22 de maio contra atitudes racistas ou antissemitas durante manifestações a favor da causa palestiniana na Alemanha, onde foram queimadas bandeiras israelitas.

A Alemanha está preocupada com o ressurgimento do antissemitismo, suscitado em particular pela extrema-direita, sobretudo desde outubro de 2019, quando um extremista seguidor de teses revisionistas tentou atacar uma sinagoga em Halle.

A comunidade judia, em renascimento desde a reunificação alemã e a chegada de centenas de milhares de judeus da ex-União Soviética, assinala também o antissemitismo dominante em alguns círculos muçulmanos, em particular após a chegada em 2015 e 2016 de refugiados vindos de países hostis a Israel.

Setenta e seis anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os dois países mantêm relações próximas. Em agosto de 2020, a força aérea israelita realizou exercícios inéditos na Alemanha, sob o signo da memória, com o sobrevoo do antigo campo nazi de Dachau.

A força aérea alemã tinha participado em 2019 em exercícios conjuntos no deserto israelita de Neguev.