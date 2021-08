Mais três aviões partem de Cabul com cidadãos europeus, australianos e afegãos

Mais três aviões, de Espanha, Noruega e Austrália, saíram nas últimas horas do Afeganistão com cidadãos destes países e afegãos, anunciaram hoje as autoridades.

Aquele que é o segundo voo das forças armadas espanholas descolou do aeroporto de Cabul hoje com um grupo de 110 pessoas, incluindo três famílias de funcionários da embaixada, e está programado para fazer uma primeira escala no Dubai.

Esta informação foi confirmada numa declaração conjunta dos Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros e, posteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, detalhou à rádio Cadena Ser que deste segundo grupo de 110 pessoas, 50 deverão permanecer em Espanha.

Entre os passageiros estão funcionários que colaboraram com instituições espanholas e também o capitão da seleção paraolímpica afegã, Nilofar Bayat, destacou Albares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol garantiu que o Governo não desistirá dos esforços para localizar as pessoas que trabalharam para as instituições espanholas, mas reconheceu que tem dificuldade em contactá-las.

Um outro avião com pessoas retiradas do Afeganistão aterrou hoje no aeroporto de Oslo, na Noruega.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Ine Eriksen Soereide, disse à agência de notícias norueguesa NTB que a bordo estavam cidadãos do país escandinavo, familiares a funcionários locais e "alguns outros cidadãos europeus".

Soereide não forneceu números nem mais detalhes sobre este voo.

No grupo estavam jornalistas dos canais de televisão noruegueses TV2 e NRK. O avião chegou à Noruega procedente de Tbilisi, Geórgia.

Na quarta-feira, um avião com 13 cidadãos noruegueses, a maioria diplomatas, já havia chegado a Copenhaga, na Dinamarca.

Mais de 160 cidadãos australianos e afegãos foram também retirado de Cabul após um terceiro voo de resgate, disse hoje o primeiro-ministro australiano Scott Morrison.

O primeiro-ministro australiano disse que 60 australianos e afegãos que ajudaram a Austrália durante a guerra de 20 anos foram transportados para os Emirados Árabes Unidos durante a noite de quinta-feira.

Um primeiro voo australiano com 94 retirados aterrou hoje na cidade de Perth, na costa oeste australiana.

"A situação em Cabul continua caótica", disse Morrison.