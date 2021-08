Trânsito flui normalmente esta terça-feira

O trânsito flui normalmente nesta terça-feira de Agosto.

No Funchal, apenas a registar algum congestionamento na Avenida do Mar, assim como junto ao Mercado dos Lavradores e na Rua Brigadeiro Oudinot, podendo estar relacionado com a sinalização luminosa.

Fora do centro, a Avenida Luís de Camões, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, é uma das zonas onde se verifica maior tráfego automóvel. Situação idêntica àquilo que acontece na Estrada Monumental, podendo esta situação estar relacionada com as obras que decorrem naquela zona.

Na via rápida, em direcção à baixa citadina do Funchal não se regista qualquer congestionamento, estando o trânsito a fluir normalmente.

Caso esteja na estrada, conduza com precaução e de forma responsável.