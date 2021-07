Situação de incêndios no Canadá preocupante mas sem dramatismo do passado

As dezenas de incêndios na província canadiana da Colúmbia Britânica "é uma situação preocupante, mas não é dramática como sucedeu em anos anteriores", disse hoje à Lusa a cônsul-geral de Portugal em Vancouver.

"Já vivemos aqui na província, em anos anteriores, situações mais dramáticas em termos de incêndios que levaram mesmo as autoridades provinciais a decretarem o estado de emergência. Atualmente ainda não estamos nessa fase, apesar de estarem ativos mais de 200 incêndios", frisou Marta Cowling.

No Canadá há quase três anos, a diplomata explicou que os incêndios localizam-se sobretudo "no interior centro da província, em áreas remotas, distantes de Vancouver".

"Nas regiões onde temos mais portugueses, como o Vale do Okanagan, não temos registo de cidadãos nacionais afetados pelos incêndios", acrescentou.

O consulado-geral de Portugal em Vancouver está em contacto com os dirigentes associativos daquela região, que inclui as localidades de Penticton, Kelowna e Oliver, onde "há muito fumo e a qualidade do ar não é a melhor, mas a comunidade encontra-se bem".

Mais a Leste na Colúmbia Britânica, na cidade de Castlegar, onde existem cerca de 60 famílias portuguesas, há duas semanas as temperaturas atingiram a máxima de 44 graus centígrados, verificando-se alguns incêndios na região.

Marta Cowling disse "uma a duas famílias portuguesas em Castlegar" tiveram de ser retiradas por prevenção, "mas entretanto já regressaram a casa".

"Neste momento as temperaturas já baixaram, encontrando-se tudo um pouco mais tranquilo, mas todos os dias surgem novos incêndios devido aos relâmpagos", explicou.

A cônsul-geral de Portugal em Vancouver não tem dúvidas que se algo de trágico suceder com algum português a "comunidade unir-se-á para ajudar", deixando ainda o apelo para que se "mantenham calmos e serenos", seguindo as instruções das autoridades locais.

Existem cerca de 42 mil portugueses e lusodescendentes a residirem na Colúmbia Britânica, a maioria localizada na área metropolitana de Vancouver.

Em Alberta, encontravam-se ativos cerca de 50 incêndios nas últimas 24 horas, a maioria no norte da província, distantes dos grandes centros urbanos de Calgary e Edmonton, onde está concentrada a comunidade portuguesa (23 mil).