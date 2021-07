Venezuelanos procuram acordo de salvação nacional

Com o intuito de sensibilizar o parlamento português para mostrar apoio ao acordo de salvação nacional, os deputados da Assembleia da República Nacional Legítima da Venezuela, Dinarah Figueira e Ramon Lopez, e o representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo interino, Aldo Santis, estiveram hoje em reuniões no nosso país.

Ao início do dia reuniram com o deputado do PSD-Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, e ao fim da tarde com a eurodeputada social-democrata, Cláudia Monteiro de Aguiar. A meio do dia, o grupo almoçou com o grupo parlamentar do PS, com o mesmo objcetivo e porque "esta é uma luta nacional sem fins políticos".

A preocupação envolve 400 mil portugueses e lusodescendentes que ainda vivem, resistem e sofrem na Venezuela. Tendo em conta o lugar que Portugal ocupa na Comunidade Europeia, a aprovação deste acordo de salvação nacional será decisiva na Venezuela para que exista ajuda humanitária, seja criado um plano de vacinas e para que sejam realizadas eleições livres e justas.

O deputado social-democrata, Carlos Fernandes, tem acompanhado os deputados desde ontem, dia em que reuniram com o grupo parlamentar do PSD da Assembleia da República. Carlos afirmou que a missão continua na Madeira, num encontro marcado para esta quinta e sexta-feira.

Estão confirmadas reuniões com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, com o grupo parlamentar do PSD-Madeira e ainda com o director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu.