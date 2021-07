Jackpot no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave do Euromilhões do sorteio desta sexta-feira. No próximo sorteio está previsto um jackpot de 26 milhões de euros.

De acordo com a informação divulgada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve cinco apostadores a ganhar o segundo prémio, no valor de pouco mais de 123 mil euros; e quatro apostadores a receber o terceiro prémio, de 36 mil euros. Nenhum destes prémios veio para o nosso país.