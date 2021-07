Estudantes açorianos deslocados devem inscrever-se para vacinação nas férias

O Governo Regional dos Açores esclareceu hoje que os estudantes do Ensino Superior residentes na região que estudam fora devem inscrever-se no portal 'online' de vacinação contra a covid-19 para serem inoculados durante as férias de verão.

Em nota de imprensa, a Direção Regional da Saúde explica que os estudantes açorianos que mantêm a sua residência na região mas frequentam estabelecimentos de ensino fora dela podem ser vacinados contra a covid-19 nos Açores durante as férias de verão, mas têm de se inscrever.

Para tal, devem preencher o formulário de inscrição no Portal da Vacinação regional e "anexar o comprovativo de matrícula referente ao ano letivo 2020/2021, ou 2021/2022, se este último já estiver disponível" no campo onde é possível apresentar "Declaração Médica".

"No caso dos estudantes que se candidatam pela primeira vez a estabelecimento de ensino fora da Região, o procedimento é idêntico, no entanto deverão anexar o comprovativo de candidatura a estabelecimento de ensino fora da Região", explica a nota de imprensa.

A Direção Regional da Saúde adianta ainda que "este procedimento é válido para todos os estudantes residentes na Região Autónoma dos Açores, para qualquer nível de ensino, para qualquer fase de candidatura e em todas as modalidades de acesso ao ensino superior".

Os Açores têm hoje 386 casos positivos ativos, sendo 345 em São Miguel, 18 na Terceira, 10 no Pico, cinco em São Jorge, cinco nas Flores e três no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.810 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.246 pessoas e falecido 34.

Entre 31 de dezembro de 2020 e 08 de julho foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%)", no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.053.041 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.182 pessoas e foram registados 916.559 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.