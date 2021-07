Capoeira Lounge em modo Pink para mais um Friday Sunset

As sextas-feiras de Verão são sinónimas de Sunset no Capoeira Lounge. Perdido? O Capoeira é o Lounge Bar do Galo Resort, no Caniço de baixo.

Por apenas 20€ aproveite um delicioso menu empratado de leves snacks enquanto se refresca com deliciosos cocktails. As reservas são obrigatórias e a boa disposição também.

Na próxima sexta, dia 23 de Julho, teremos um Sunset especial Pink, entre as 19:00 e as 22:30, onde os flamingos dão as boas-vindas para uma festa de sonho, cor de rosa, é claro. O dress code, como não podia deixar de ser, é pink.

Capoeira Lounge Bar – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2. Caniço-de-Baixo,

Rua Baden Powell

Menu de snacks empratado, preço por pessoa 20€ com uma bebida da casa de oferta.

Reservas: 291 930 930