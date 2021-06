Eskom anuncia cortes de electricidade na África do Sul com o início do frio do inverno

A empresa pública de eletricidade da África do Sul, Eskom, anunciou hoje cortes importantes de energia no país para racionar o consumo e fazer face ao aumento da procura devido ao frio no início do inverno no sul.

A gigante elétrica sul-africana, em apuros financeiros e com baixo desempenho, é há anos incapaz de satisfazer as necessidades do país, pelo que a África do Sul é regularmente atingida por cortes de energia.

A Eskom fez saber através de uma declaração que os cortes de energia "serão implementados a partir das 14:00" de hoje "até às 22:00", alegando problemas técnicos.

"Esta medida visa o racionamento das reservas de emergência restantes", acrescentou a empresa. Para os próximos dias estão previstos novos cortes.

O deslastre regular de carga - interrupção da alimentação de consumos de energia, com o objetivo de preservar o funcionamento do sistema - é também necessário devido ao mau desempenho das centrais elétricas da Eskom, envelhecidas e mal mantidas, acusadas de ser o maior poluidor do país.

A África do Sul, o principal país industrializado do continente africano e signatário do Acordo de Paris, produz mais de 80% da sua eletricidade a partir do carvão e está muito atrasada na transição energética.

"Não é realista esperar que tenhamos os mesmos prazos que os países desenvolvidos na transição das nossas economias e no desinvestimento nos combustíveis fósseis", sublinhou na terça-feira o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

O chefe de Estado sul-africano falava numa reunião virtual do Comité dos chefes de Estado africanos sobre Alterações Climáticas, na preparação para a participação de África na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para o início de novembro na Escócia.