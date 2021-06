Receita das entidades exploradoras de jogos sobe 83% em três meses

A receita bruta das entidades exploradoras de jogos e apostas 'online' fixou-se em 128,3 milhões de euros até março, mais 82,6% do que no trimestre homólogo, segundo dados hoje divulgados pelo Governo.

"[...]Verifica-se que a receita bruta das entidades exploradoras de jogos e apostas 'online' ascendeu, no primeiro trimestre de 2021, a 128,3 milhões de euros, montante superior em mais 13,3% face ao registado no trimestre anterior e em mais 82,6% face ao apurado no período homólogo de 2020, que coincidiu com o início, em Portugal, da pandemia provocada pela doença covid-19", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia.

Entre janeiro e março, o volume de jogo realizado no total das entidades exploradoras cresceu 15,7% em comparação com o trimestre anterior, mas diminuiu cerca de 25% entre o terceiro e o quarto trimestres de 2020.

Os relatórios da atividade de exploração de jogos de fortuna ou azar em casinos e jogos e apostas 'online' do primeiro trimestre está disponíveis, a partir de hoje, no 'site' do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

Segundo o executivo, esta evolução deveu-se, sobretudo, às apostas desportivas à cota, que apresentaram um "ritmo de crescimento substancialmente inferior" ao verificado em 2020.

Nos jogos de fortuna ou azar contabiliza-se, por seu turno, uma progressão de 14% nos montantes apostados até março, porém, abaixo ao registado no quarto trimestre, que foi de 19,3%.

Até março registaram-se mais 329.400 novos jogadores, sobretudo, com idade inferior a 35 anos.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia, em 31 de março, estavam autoexcluídos da prática de jogos e apostas 'online' 86.100 jogadores, mais 13.700 do que em dezembro do ano anterior.

O SRIJ notificou, no período em causa, os prestadores intermediários de serviços em rede para o bloqueio de 86 'sites' de operadores ilegais.

Desde o início da atividade do jogo 'online' em mercado regulamentado já foram notificadas 761 páginas 'online'.

Através da ação do SRIJ foram também removidos 176 vídeos da internet com apelos ao jogo em 'sites' ilegais, 15 dos quais durante os primeiros três meses do ano.