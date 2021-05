Vieirinha marca e PAOK ganha Taça da Grécia frente ao Olympiacos de Pedro Martins

O PAOK conquistou hoje a Taça da Grécia de futebol, ao vencer 2-1 o Olympiacos, de Pedro Martins, com o português Vieirinha a marcar e a festejar, ao contrário de José Sá, Rúben Semedo, Bruma e Tiago Silva.

Vieirinha, de 35 anos, abriu a contagem aos 35, da marca da grande penalidade, dando vantagem ao PAOK, mas, no arranque da segunda parte, o Olympiacos conseguiu a igualdade aos 50, por intermédio do médio francês Yann M'Vila.

Quando a partida já parecia encaminhada para prolongamento, o avançado checo Michael Krmencik marcou em cima do minuto 90, dando o troféu à formação de Salónica.

O capitão do PAOK, Vieirinha, atuou durante todo o encontro, disputado no estádio Olímpico de Atenas, tal como os compatriotas e, hoje, adversários, José Sá e Rúben Semedo, enquanto Bruma foi titular, tendo saído ao intervalo, e Tiago Silva não saiu do banco de suplentes do Olympiacos, que se sagrou bicampeão grego esta temporada, liderado pelo técnico luso Pedro Martins.