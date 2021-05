Sporting e Marítimo com honras de fechar I Liga 2020/2021

Já são conhecidos os horários da derradeira ronda, a 34.ª jornada da Liga NOS.

Tondela e Paços de Ferreira serão responsáveis para abrir a jornada, já esta terça-feira pelas 20h15, enquanto o duelo de leões, entre o campeão Sporting e o Marítimo irão fazer as honras de fechar o campeonato 2020/2021, no dia seguinte. numa partida com início agendado para as 21h45, no Estádio José Alvalade.

Quanto ao CD Nacional, despede-se da I Liga pelas 20 horas de quarta-feira ao receber o Rio Ave, em partida agendada para o Estádio da Madeira.

Com muito ainda por decidir, o principal destaque vai para uma quarta-feira de emoções fortes. Isto porque oito das nove partidas estão agendadas para este dia, com a particularidade de seis delas decorrerem à mesma hora. É o caso do Moreirense FC – FC Famalicão, Vitória SC – SL Benfica, Gil Vicente FC – Boavista FC, Portimonense – SC Braga, Santa Clara – SC Farense e CD Nacional – Rio Ave FC, que irão ter os seus inícios pelas 20 horas.

A restante partida opõe o FC Porto à Belenenses SAD, cujo pontapé de saída está marcado para as 18H00 de quarta-feira.

Confira o calendário completo da última jornada da Liga NOS:

Jornada 34

Terça-feira, 18 de Maio

Tondela – P. Ferreira, 20H15 – Sport TV

Quarta-feira, 19 de Maio

FC Porto – Belenenses SAD, 18H00 – Sport TV

Moreirense – Famalicão, 20H00 – Sport TV

Vitória SC – Benfica, 20H00 – Sport TV

Gil Vicente – Boavista, 20H00 – Sport TV

Portimonense – Sp. Braga, 20H00 - Sport TV

Santa Clara – Farense, 20H00 – Sport TV

CD Nacional – Rio Ave, 20H00 – Sport TV

Sporting – Marítimo, 21H45 – Sport TV