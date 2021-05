Celebrações das Aparições de Fátima afectadas em Paris pelo recolher obrigatório

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris vai reforçar a celebração das missas no dia 13 de maio, já que a tradicional procissão das velas na noite de 12 de maio não será possível na capital francesa devido ao recolher obrigatório em vigor no país.

"As comemorações do 12 e 13 de maio coincidem em França com a comemoração de um dia feriado, que é a ascensão do Senhor. Estas duas festas vamos vivê-las em simultâneo, mas com esta limitação não podemos fazer a habitual e muito querida vigília no dia 12 à noite com a procissão das velas", lamentou Nuno Aurélio, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris.

Assim, a comunidade portuguesa vai poder reunir-se no dia 13 de maio de manhã, com uma missa às 09:30 e outra às 11:00 onde haverá a tradicional procissão do adeus, seguindo todas as regras sanitárias.

O recolher obrigatório em vigor em França desde as 19:00 não veio só perturbar as celebrações do culto mariano, mas tem também impedido outras atividades desta igreja lusa na capital francesa.

"A catequeses e as festas da catequese estão paradas", indicou o padre português.

Entre os diferentes protocolos sanitários aplicados aos lugares de culto em terras gaulesas desde o início da pandemia, Nuno Aurélio constata que entre a comunidade há "pessoas ainda muito relaxadas" e outras que vivem "muito marcadas pelo medo".

"O nosso papel é sempre a procura do bem comum e transmitir confiança a quem vive esta experiência, que não afeta apenas fisicamente, mas socialmente, emocionalmente e espiritualmente as pessoas. Esses danos que não são imediatamente visíseis, começam a manifestar-se", sublinhou.

O pároco de Paris considera ainda que a interrupção de certas atividades, como a frequentação da igreja ou outros momentos chave da vida da comunidade tem "um preço emocional".

"Hoje estamos mais desligados, já que há menos contactos físicos e presenciais", concluiu.

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris mantém as suas atividades durante o dia, organizando missas, onde os crentes têm um banco de intervalo, distância entre os lugares sentados e ainda gentes de segurança que ajudam a que não haja cruzamentos dentro da igreja.

Tal como outros pontos de convívio, a igreja em França aguarda agora o novo protocolo de desconfinamento elaborado pelo Governo que deve ser conhecido já a partir de 19 de maio, quando os franceses vão regressar às esplanadas, museus ou cinemas.