Uma história com 17 anos

É verdade. O primeiro jogo de Cristiano Ronaldo num Europeu está quase a fazer 17 anos. Precisamente o número que utilizava na selecção quando começou a pisar os grandes palcos. E a estreia foi coroada com um golo. Por isso, a um mês do arranque do próximo Campeonato da Europa - começa a 11 de Junho - recordamos cada um dos nove golos que o madeirense apontou no torneio de selecções do Velho Continente. Muita coisa mudou desde aquele longínquo golo à Grécia, em 2004, na prova que decorreu precisamente em Portugal. O ‘miúdo’ que nem titular indiscutível era na selecção de Luiz Felipe Scolari, dava, ao mesmo tempo, os primeiros passos em Old Trafford, com a camisola do Manchester United.

Golo que serviu de consolação

A 12 de Junho de 2004, num novíssimo Estádio do Dragão preparado para um tarde de festa, o golo de Cristiano Ronaldo – entrou no início da segunda parte - apareceu apenas nos instantes finais, mas já demasiado tarde para evitar a derrota (1-2) diante da Grécia. A mesma Grécia que voltaria a derrotar a selecção lusa na final, um mês depois. Quanto ao golo, esse que fica marcado como o primeiro de CR7 em fases finais de Europeus, nasceu de um pontapé-de-canto apontado por Luís Figo na esquerda. O madeirense, num movimento que se tornou característico, cabeceou para o fundo da baliza de Antonios Nikopolidis.

A caminho da final

Se Cristiano Ronaldo não começou o Euro’2004 como titular, depressa essa realidade mudou. Ganhou espaço no ‘onze’ de Scolari e voltaria a marcar, desta feita um golo que seria mesmo decisivo para a passagem de Portugal à final. Diante da Holanda, num Estádio de Alvalade a testemunhar um momento histórico, a selecção lusa adiantou-se no marcador aos 26 minutos com o golo do madeirense. E não foi muito diferente daquele que tinha apontado com a Grécia no jogo inaugural. Desta vez, no entanto, o pontapé-de-canto foi apontado por Deco. O cabeceamento certeiro só parou mesmo no fundo da baliza de Edwin van der Sar. Portugal venceu por 2-1. Perderia na final (0-1) diante da Grécia, na Luz.

Petr Cech quase nem viu a bola

O Euro’2008 não foi particularmente produtivo para Cristiano Ronaldo em termos de golos. Marcou apenas um. Foi ainda na fase de grupos, no triunfo (3-1) diante da República Checa. Após passe de Deco – outra vez – o jogador madeirense surgiu à entrada da área e com um potente remate bateu Petr Cech, que ainda se fez ao lance, mas sem qualquer hipótese de defesa. Ainda com Luiz Felipe Scolari no comando técnico da selecção, esse Europeu não correu propriamente bem aos portugueses. Ficaram pelos quartos-de-final, caindo aos pés da Alemanha (2-3). Ronaldo via adiado, uma vez mais, o sonho da conquista de uma grande competição de selecções.

O primeiro ‘bis’ no Euro

Foi em 2012. E com carácter decisivo. Portugal entrou para a última jornada da fase de grupos a precisar de um triunfo diante da Holanda. E assim foi… graças a Cristiano Ronaldo. O madeirense bisou e a selecção nacional, aí já orientada por Paulo Bento, qualificou-se para os quartos-de-final. Mas vamos ao jogo diante da ‘laranja mecânica’. Rafael van der Vaart até adiantou a Holanda no marcador, mas depois apareceu a eficácia de Ronaldo. O primeiro foi após uma assistência de João Pereira. O segundo a passe de Nani. Aí o madeirense ainda ‘sentou’ Van der Wiel, antes de bater o guarda-redes Maarten Stekelenburg.

Rumo à meia-final

Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo no jogo seguinte, desta feita diante da República Checa. O madeirense apontou o único golo do jogo, conduzindo a selecção nacional às meias-finais. O jogo já caminhava para o fim e o prolongamento surgia no horizonte, mas CR7 não quis saber de tempo extra e ‘decidiu’ que o jogo ficaria resolvido no tempo regulamentar. Aos 79 minutos, após cruzamente de João Moutinho, o madeirense entrou de rompante na área e cabeceou para o fundo da baliza de Petr Cech, que assim voltou a sentir a eficácia do então jogador do Real Madrid. A selecção nacional ficaria pelas meias-finais, perdendo com a Espanha no desempate através das grandes penalidades.

Outro ‘bis’ salvador

Euro’2016. Última jornada da fase de grupos e Portugal a fazer contas para passar aos oitavos-de-final. A Hungria dificultou a vida, mas não conseguiu encontrar argumentos para contrariar a eficácia de Cristiano Ronaldo. O madeirense marcou aos 50 e 62, garantindo um empate ‘salvador’, já que permitiu à selecção lusa passar aos ‘oitavos’. Quantos os golos, o primeiro de CR7 foi aquele famoso, de tacão, após passe de Nani. O segundo foi de cabeça, bem ao seu estilo.

‘Bilhete’ para Paris

Foi Cristiano Ronaldo a abrir caminho para o triunfo, por 2-0, diante do País de Gales, nas meias-finais do Campeonato da Europa de 2016, naquele que foi o seu 9.º golo no torneio de selecções do Velho Continente. Na sequência de um pontapé-de-canto, o madeirense surgiu à entrada da pequena área, com uma incrível impulsão, a cabecear para o 1-0. O guarda-redes Wayne Hennessey bem se esticou, mas a só parou mesmo nas redes galesas. Nani confirmou, depois, o triunfo, com o golo do 2-0, que carimbava o passaporte para a tão desejada final que Portugal venceu, frente à França, com o golo de Éder.

Cristiano Ronaldo está no topo dos melhores goleadores de sempre em fases finais de Europeus, com nove golos. Essa é também a marca de Platini, mas o francês marcou presença apenas na edição de 1984 (cinco jogos). Já o internacional português prepara-se para a sua quinta fase final da competição. Já fez 21 jogos. O terceiro nesta lista também já não está no activo. É o inglês Alan Shearer, que marcou presença nas edições de 1992, 1996 e 2000 (nove jogos).