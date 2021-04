Consultas de saúde oral caíram quase para metade na Madeira

As consultas de saúde oral nos centros de saúde da Região registaram uma quebra de 44 por cento no ano passado. Uma redução que se justifica com a pandemia, que obrigou à suspensão de actividades em 2020. Entretanto, vai ser criada uma consulta para crianças com necessidades especiais. Este assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira.

Também é notícia a decisão da Câmara Municipal de Câmara de Lobos de investir 1,7 milhões para melhorar as vias do concelho. A autarquia vai repavimentar 11 estradas de duas freguesias.

Entretanto, a Empresa de Electricidade prepara-se para construir uma nova subestação na Ponta do Sol. O concurso público de 3,6 milhões de euros vai ser lançado brevemente.

Os apoios para habitação social que chegam a 6.500 famílias, os tiros disparados durante a madrugada por um condutor que assustaram os moradores na Estrada Monumental e a dúvida do PSD entre a aposta num bancário ou num enfermeiro para Santana são outros assuntos em destaque nesta edição.