Jean Cléber confirma saída do Marítimo

O médio brasileiro Jean Cléber confirmou hoje à agência Lusa que deixou o Marítimo, decisão tomada por mútuo acordo a dois meses do fim do vínculo contratual que o unia ao clube da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador, que chegou ao clube madeirense em julho de 2016, realizou um total de 89 partidas ao serviço dos insulares, tendo apontado um único golo na sua melhor temporada (2017/18) sob as ordens de Daniel Ramos, na qual disputou 40 jogos e na que foi a última qualificação do Marítimo para uma competição europeia.

Na presente temporada, o médio, de 30 anos, foi utilizado em oito partidas, inicialmente aposta de Lito Vidigal e ainda alguns minutos sob a alçada do sucessor Milton Mendes.

Foi na equipa B 'verde rubra' que Jean Cléber se despediu do clube do Almirante Reis, tendo sido utilizado em três partidas do Campeonato de Portugal.