Rúben Micael e Edgar Costa entre a centena de sócios do CF União

De acordo com a Comissão Instaladora do Clube Futebol União da Madeira "prossegue, em excelente ritmo, a campanha de filiação de sócios do CF União da Madeira 1913, processo que arrancou no início deste mês de Fevereiro e que superou já uma centena de associados".

Entre os 102 sócios já registados constam, segundo a comissão, "vários nomes de relevo", como Rúben Micael e Edgar Costa.

"Os actuais capitães do Nacional e do Marítimo são confessos unionistas e exemplos recentes da capacidade formativa da academia azul-amarela, que projectou já neste século alguns dos melhores jogadores madeirenses da actualidade", refere.

Além disso, adianta que, "ao longo dos últimos dias, têm sido vários os antigos jogadores do União a manifestar o seu apoio, através das redes sociais, a esta nova 'vida' do União, materializada no CF União da Madeira 1913".

"Nem as limitações devidas pelo combate à pandemia covid 19 têm impedido o crescimento desta onda azul-amarela, congregando a família unionista à volta de um projeto que parece reunir cada vez mais consenso", sustenta.

Segundo a comissão, o número de inscritos "promete continuar a crescer, já que são cada vez mais os unionistas que se revêm no novo projecto, partilhando a vontade de recomeçar do zero".