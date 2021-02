FPAK lança inédito Campeonato de Portugal de Veículos Eléctricos

O Campeonato de Portugal de Novas Energias em automobilismo, vai nascer este ano e será composto por quatro etapas que vão celebrar uma competição "100% elétrica", anunciou hoje a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

"Segue o que já tinha sido começado em 2019 com a Taça de Portugal de Novas Energias e vai disputar, através de quatro etapas, provas na modalidade de regularidade com veículos totalmente descarbonizados", explicou a FPAK.

A nova competição começa entre 18 e 20 de junho, com o Oeiras Eco Rally-Portugal, inserido no FIA Electric New Energy Championship, campeonato organizado pela Federac¸a~o Internacional do Automóvel (FIA).

Posteriormente, os pilotos disputam o Eco Race Proença-a-Nova, em 24 a 25 de julho, o Rota N2 Electric, em 6 e 7 de novembro, e terminam com o Circuito UVE, em local e data a definir.

O novo evento, "com preocupações ambientais e ecológicas", tem, segundo a FPAK, "os olhos postos no futuro, ao inovar e criar condições para uma sociedade sustentável", sendo admitidos apenas veículos BEV, ou seja, com baterias elétricas.