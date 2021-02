Divino Sapore prepara menu especial inspirado no Dia Dos Namorados!

O Ristoranti Pizzeria Divino Sapore, em Água de Pena, preparou um menu especial, inspirado no Dia dos Namorados, para que possa surpreender a sua cara-metade.

Pode fazer a sua reserva através dos telefones 291 655127 e 938011782 para este sábado ou domingo, entre as 12h e as 16h.

Partilhe momentos deliciosos com quem mais gosta, e aproveite para dar uma espreitadela no menu requintado que preparamos especialmente a pensar nos casais apaixonados:

Aperitivo:

-Fusão Martini Fiero Tonic aromatizado com laranja

Entrada:

-Filete de Sardinha Panada com pão de ervas aromáticas com mini salada mista, maionese de alecrim e limão ou creme de cogumelos, aromatizado com azeite, trufa e queijo

Prato Principal (Peixe)

-Lulas Recheadas com alheira, estufadas e servidas com linguine all nero fresco, salteado ao alho

Ou Carne:

- Costeletas de Borrego com batata fundante e ratatui de legumes

Sobremesa:

- Cassata caseira com amêndoas e molho de menta e chocolate quente

-Café Expresso Diamante Negro

-Bebida incluída:

½ vinho tinto ou branco Fonte de Ouro, cerveja sumo ou água

Valor: 25 euros por pessoa

Ristoranti Pizzeria Divino Sapore

Morada: Água de Pena, Machico, no antigo El Bombom Sports Bar, na Estrada Francisco Álvares de Nóbrega, 51 R/C Sul, na Queimada.

Reservas: 291655127/938011782

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/divinosaporepizzeria/