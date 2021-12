Brasileira Embraer anuncia venda de 50 "carros voadores" à australiana Sydney Seaplanes

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer e a australiana Sydney Seaplanes anunciaram hoje um acordo para desenvolver e implementar em Sydney uma rede de táxi aéreo com aeronaves elétricas de descolagem e aterragem horizontal (eVTOL), denominados "carros voadores".

O negócio prevê uma encomenda inicial de 50 dessas aeronaves fabricadas pela companhia brasileira e que serão entregues à Sydney Seaplanes a partir de 2026, anunciou em comunicado a Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), a subsidiária da Embraer dedicada à fabricação de aeronaves elétricas de descolagem horizontal.

"A nova parceria acelera o turismo mais sustentável na região da Grande Sydney usando aeronaves 100% elétricas e com emissão zero de carbono", informou a Eve.

"Este é um desenvolvimento empolgante para a Sydney Seaplanes. Sydney precisa de um estímulo pós-covid e a melhor maneira de fazer isso é criando empregos de alta tecnologia e zero carbono e que apoiem o transporte, o turismo e a energia desta cidade maravilhosa", disse Aaron Shaw, presidente da empresa considerada a líder na transição para a aviação sustentável na Austrália.

O executivo da Sydney Seaplanes acrescentou que as aeronaves de descolagem horizontal da Embraer estarão perfeitamente integradas à frota anfíbia elétrica que a empresa já possui.

"A Eve apoiará esta nova parceria com soluções completas para a operação de aeronaves, incluindo soluções de gestão de tráfego aéreo, manutenção, treino e outros serviços", disse, por sua vez, o presidente da Eve, Andre Stein.

A subsidiária da Embraer, terceira maior fabricante mundial de aeronaves, já oferece comercialmente um modelo de aeronave elétrica de descolagem e aterragem horizontal, o Eve, mas também possui experiência no desenvolvimento de sistemas de Mobilidade Aérea Urbana (UAM).

A Eve já havia anunciado no sábado um acordo com a também australiana Nautilus Aviation, subsidiária do Morris Group e maior operadora de helicópteros do norte da Austrália, para desenvolver um sistema UAM naquele país e vender 10 das suas aeronaves elétricas, que operarão voos turísticos em Queensland, incluindo visitas à Grande Barreira de Corais.

A Eve já recebeu pedidos para mais de 800 unidades dos seus "carros voadores" em todo o mundo, incluindo 100 encomendados para a britânica Bristow Group.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.