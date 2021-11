Polícia brasileira destrói 61 jangadas usadas no "garimpo" no Amazonas

A Policía Federal brasileira realizou no sábado uma operação contra a exploração mineira ilegal no principal afluente do rio Amazonas e destruiu 61 jangadas retiradas nos últimos dias do rio Madeira, a 120 quilómetros da cidade de Manaus.

A operação "Uiara", divulgada no domingo, foi realizada por agentes da Polícia Federal, com o apoio de fiscais ambientais, da Marinha e do Ministério Público.

Uma pessoa foi detida e transportada para uma prisão em Manaus, capital do estado do Amazonas.

Os restantes mineiros ilegais, conhecidos como "garimpeiros", fugiram do local antes da chegada das autoridades e depois da divulgação da ação, com fotos publicadas pela imprensa.

Há duas semanas que centenas de jangadas e dragas estavam alinhadas no rio Madeira e chegavam a bloquear a passagem de outras embarcações, depois de circular com força o rumor de que naquele ponto, pertencente ao município de Autazes, havia muitos metais preciosos.

As 61 jangadas, que estavam abandonadas e algumas tinham no interior outro e mercúrio, e 38 lanchas, mais 69 dragas, foram queimadas.

Os habitantes da região temem também pela sua saúde, com a eventual contaminação com mercúrio - usado na atividade mineira - dos peixes que consomem e pelos danos ambientais contra a fauna fluvial.

De toda a atividade extrativa que se realiza na maior selva tropical do planeta, a extração mineira ilegal, conhecida no Brasil como "garimpo", representa 67,6% e é praticada principalmente em áreas de conservação ambiental.

Precisamente nessas áreas, as extrações aumentaram mais de 300% na última década, segundo um estudo da organização Mapbiomas, divulgado em finais de agosto.

O ouro é o principal metal procurado pelo "garimpo", com 86%, enquanto a atividade ilegal é uma das principais causas da desflorestação da Amazónia, que perdeu cerca de 8.500 quilómetros quadrados de selva em 2020.