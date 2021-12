Instituição de Nova Jérsia recebe donativo de 58 mil dólares resultante de um NFT

Uma instituição de caridade de Nova Jérsia recebeu um donativo de cerca de 58 mil dólares resultante da venda de um NFT de uma obra de arte digital, revelou hoje a revista Chronicle of Philantropy.

A doação feita à Sostento, na Giving Tuesday, terça-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças, foi obtida através da venda de uma obra de arte digital intitulada "The NFT Guild Philantropist -- Healthcare Heroes", explicou Michael Theis, redator da revista de filantropia, num artigo publicado pela Associated Press.

Os NFT, acrónimo do inglês "nonfungible token", são ativos digitais que usam a mesma tecnologia que sustenta criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum, associados a uma obra de arte digital como uma imagem, um áudio ou um vídeo, que podem ser usados para rastrear a proveniência do arquivo e do histórico de vendas para provar a propriedade do ativo.

A tecnologia foi criada para dar aos artistas mais controlo sobre o seu trabalho, mas os NFT geraram um grande frenesim no mundo digital, com os colecionadores em busca de obter avultados lucros.

À medida que a especulação aumenta, um número cada vez maior de instituições de caridade começou a tentar explorar esta tecnologia num esforço de angariação de fundos ligados aos NFT, mas estes usam novas tecnologias que levantam várias questões legais e contabilísticas.

No entanto, para receber a doação, a Sostento trabalhou com a Giving Block, uma outra organização sem fins lucrativos que ajuda instituições de caridade a aceitar donativos em criptomoedas, convertendo-as em dólares norte-americanos.

O NFT Guild Philantopist foi vendido por 6,3 Ethereum, o que equivale a cerca de 28 mil dólares, e o artista fez uma doação equivalente ao preço de venda.

Este NFT pode, no futuro, continuar a beneficiar outras instituições sem fins lucrativos, pois foi criado com uma disposição que obriga o produto de futuras vendas a reverter para instituições de caridade.