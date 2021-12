Brasil apreende 1,8 toneladas de cocaína com destino a Espanha, França e Gana

A Alfândega brasileira apreendeu nos últimos dois dias 1,8 toneladas de cocaína escondidas em três contentores no porto de Santos, o maior da América Latina, que teriam como destino Espanha, França e Gana, informaram fontes oficiais.

Os estupefacientes foram localizados em fiscalizações aleatórias com a ajuda de um cão treinado na luta contra as drogas, que localizou ontem 1.240 quilogramas de cocaína e outros 561 quilogramas na segunda-feira, informou em comunicado a Administração Tributária Federal, órgão responsável pela fiscalização alfandegária.

Numa das fiscalizações ontem realizadas, várias tabletes de cocaína, com um peso de 736 quilogramas, foram encontradas escondidas num carregamento de sumo de laranja com destino ao porto de Valência, embora não se saiba se esse seria o destino final.

Numa segunda operação, foram apreendidos 504 quilogramas da droga em tabletes que haviam ficado escondidos numa carga de açúcar refinado que seria enviada para o porto africano de Tema (Gana).

Na operação de segunda-feira, foram descobertos 561 quilogramas de cocaína escondidos num carregamento de café com destino ao porto de Le Havre (França).

Com as apreensões desta semana, subiu para 16,2 toneladas o total de cocaína apreendida este ano no porto de Santos, localizado no litoral do estado de São Paulo, o maior de toda a América Latina e principal porta de entrada e saída do comércio marítimo do Brasil.

Apesar de não ser um país considerado grande produtor de drogas, o Brasil é uma das maiores pontes nas rotas de envio de cocaína da América do Sul para a Europa.