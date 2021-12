Dia de pouca agenda

O primeiro-ministro, António Costa, faz hoje a sua tradicional mensagem de Natal, transmitida através da televisão, a segunda desde o início da pandemia de covid-19.

Há um ano, com o país a viver uma situação complicada, que se agravou nos dois meses seguintes, com milhares de infeções e dezenas de mortos, António Costa manifestou esperança na recuperação do país, após um ano de "combate, dor e resistência", numa mensagem de Natal em que expressou "especial gratidão" aos profissionais de saúde.

"Estamos a viver o maior desafio das nossas vidas. 2020 tem sido um ano de combate, dor e resistência", declarou o chefe do Governo, assinalando que dias depois, em 27 de dezembro, teria início o processo e vacinação contra a covid-19 que daria "renovada confiança que, graças à ciência, é mesmo possível debelar esta pandemia".

Passado um ano, a situação é menos grave, mas o Governo decretou mais medidas para conter a pandemia, a partir de hoje e até 09 de janeiro de 2022.

Hoje, dia de Natal, o Presidente da República é o único político a ter agenda pública. Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar o Centro de Acolhimento de Sem Abrigo de Santa Bárbara, em Lisboa.

Em 2019, antes da pandemia, o Chefe do Estado assumiu o objetivo de ajudar a acabar com o problema dos sem-abrigo até 2023, meta que o próprio admitiu ser impossível alcançar.

Hoje, também é notícia:

SOCIEDADE

Com mais 85% da população vacinada e muito menos mortos do que há um ano, a situação com a nova variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2, que pode ser responsável por cerca de 90% das infeções no final do ano, obrigou o Governo a tomar novas medidas para conter a pandemia de convid-19.

Estas medidas entraram em vigor às 00:00 de hoje e muitas delas foram antecipadas face ao que tinha sido aprovado no Conselho de Ministros de 25 de novembro, como a "semana de contenção", que foi alargada a duas semanas.

Vai vigorar a partir de hoje até 09 de janeiro e inclui o regresso ao teletrabalho obrigatório.

Também o encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a "semana de contenção" entre 03 e 09 de janeiro, foi antecipado para hoje, com o Governo a assegurar o apoio às famílias.

As discotecas e bares com espaço de dança vão voltar a fechar, depois da reabertura em outubro ao fim de 18 meses encerradas.

Desde as 00:00 de hoje que passou a ser obrigatório um teste negativo para o acesso a hotéis e estabelecimentos de alojamento local, assim como para eventos empresariais e ainda festas familiares, como casamentos ou batizados.

O acesso a eventos desportivos e culturais dependerá também da apresentação de teste negativo ao coronavírus, independentemente do número de espetadores.

Também hoje, o telescópio espacial James Webb, o maior e mais potente, é lançado da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, depois de muitos e sucessivos atrasos.

O lançamento, a bordo de um foguetão de fabrico europeu Ariane 5, está marcado para as 12:20 (hora de Lisboa).

Engenheiros do ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade estão envolvidos na segurança das operações de lançamento e a astrónoma portuguesa Catarina Alves de Oliveira, que trabalha no Centro de Operações Científicas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Espanha, é responsável pela calibração de um dos instrumentos do Webb.

O novo telescópio, que começou a ser desenvolvido há mais de 30 anos, resulta de uma parceria entre a ESA e as congéneres norte-americana (NASA), líder do projeto, e canadiana (CSA).

Os astrónomos esperam com o telescópio, que deve o seu nome a um antigo dirigente da NASA, obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas.