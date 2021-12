Governo da República antecipa período de contenção da pandemia para o dia de Natal

O encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a "semana de contenção" entre 03 e 09 de janeiro, foi antecipado para o dia 25 de dezembro, anunciou hoje o primeiro-ministro.

"A partir das zero horas do próximo dia 25, (...) vamos proceder, com apoio às famílias, ao encerramento de creches e ATL", anunciou António Costa em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

A antecipação do encerramento destas atividades letivas, além de outras medidas previstas para a primeira semana de janeiro, foi decretada face ao agravamento da situação epidemiológica em Portugal.

As discotecas e bares encerram no continente a partir de 25 de Dezembro.