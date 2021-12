Duas mulheres feitas reféns em Paris por homem com problemas psiquiátricos

Um homem com uma arma branca e conhecido por sofrer de transtornos psiquiátricos fez hoje duas mulheres reféns numa loja da capital de França, Paris, disse a polícia, que descarta a priori a hipótese de terrorismo.

O sequestrador, "com cerca de 50 anos", retém as mulheres "numa pequena loja" do bairro da Bastilha, indicou uma fonte policial, precisando tratar-se de "uma loja de ferragens".

O homem, "conhecido localmente por ter distúrbios psiquiátricos", pediu para "falar com o ministro da Justiça", Eric Dupond-Moretti, acrescentou a mesma fonte.

Um grande perímetro de segurança foi instalado na zona, segundo a agência France-Presse (AFP).