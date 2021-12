Governo introduz sanções para quem viole regras de fabrico e rotulagem de cervejas

O Governo alterou hoje o regime que estabelece as regras de produção, denominação, comercialização e rotulagem de cervejas, estabelecendo sanções e fiscalização aplicáveis a quem viole as normas em causa.

"Foi alterado o regime jurídico que estabelece as características e regras de produção, denominação legal e comercialização e regras de rotulagem de cervejas", adequando-o ao regime jurídico das contraordenações económicas, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Com esta alteração são introduzidos regimes sancionatórios e de fiscalização, aplicáveis a quem viole as "normas que regem as atividades de fabrico, rotulagem e comercialização das cervejas".