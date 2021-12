Rendeiro diz que não está a desafiar a justiça portuguesa

O antigo banqueiro João Rendeiro disse hoje que não está a desafiar a justiça portuguesa ao dizer que não vai voltar para Portugal.

"Não, não", respondeu aos jornalistas que o questionaram à saída da esquadra de polícia de Verulam, nos arredores de Durban.

Questionado sobre se acha que vai ficar na África do Sul, João Rendeiro respondeu em duas palavras: "Vamos ver".

A manhã de hoje tem sido feita a passo de corrida: depois de chegar ao tribunal de Verulam, onde não há eletricidade, João Rendeiro foi levado para a esquadra, a poucos quilómetros, para cumprir formalidades.

O ex banqueiro do BPP passou junto aos jornalistas e seguiu depois para outro edifício judicial, um tribunal de família, do outro lado da rua do edifício principal, mas onde há eletricidade.

É numa sala deste edifício, visivelmente mais recente e com equipamento mais moderno, que deverá decorrer a audição marcada para hoje.