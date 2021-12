Encontrados 11 corpos de polícias em vala comum no Curdistão iraquiano

As forças curdas do norte do Iraque encontraram uma vala comum contendo os corpos de pelo menos de 11 polícias iraquianos, supostamente mortos pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) em 2018, anunciou hoje um responsável curdo.

"Descobrimos hoje uma vala comum na região de Douraji", que tem muitas cavernas outrora usadas como esconderijo de 'jihadistas'", disse o responsável 'peshmerga', das forças autónomas do Curdistão iraquiano, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Douraji está localizada na província de Saladino (nordeste) numa área disputada entre o Governo e o Curdistão autónomo.

"Estamos a trabalhar desde o meio da manhã. Os corpos de pelo menos 11 policiais iraquianos já foram extraídos desta vala comum e acredita-se que estivessem nas mãos do EI em 2018", acrescentou o funcionário curdo, que adiantou que os 'peshmerga' e a polícia federal iraquiana estão a participar conjuntamente nas operações de procura de mais corpos.

O responsável explicou que a descoberta da vala comum foi possível graças a "informações obtidas nos esconderijos" do EI na região, onde os 'jihadistas' prenderam membros das forças iraquianas.