Sete mortos e 2.360 acidentes durante campanha 'Taxa Zero ao Volante'

A GNR e a PSP registaram, entre 07 e 13 dezembro, 2.360 acidentes de que resultaram sete vítimas mortais, mais três do que no período homólogo, no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Taxa Zero ao Volante".

Segundo um balanço conjunto da Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), divulgado hoje, durante a campanha foram registados 2.360 acidentes que causaram sete mortos, 41 feridos graves e 723 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo de 2020, verificaram-se mais 106 acidentes, mais três vítimas mortais, mais 13 feridos graves e mais 92 feridos ligeiros.

A GNR e a PSP fiscalizaram no continente 39.846 veículos, tendo sido registadas um total de 8.542 infrações, das quais 467 relativas à condução sob o efeito do álcool.

A Campanha de Segurança Rodoviária "Taxa Zero ao Volante" teve como objetivo alertar os condutores e todos os ocupantes dos veículos para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a campanha foi divulgada nos meios digitais e através de quatro ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização realizadas pela GNR e PSP, nas localidades de Alenquer (Lisboa), Porto, Albergaria-a-Velha (Aveiro) e Almoinha Grande (distrito de Leiria)

Na campanha foram sensibilizados 203 condutores e passageiros a quem foram transmitidas mensagens sobre os riscos da condução sob efeito do álcool.