TAP alerta para obrigatoriedade do preenchimento on-line do Formulário de Localização de Passageiros

A TAP informa que, a partir de 16 de Dezembro, é obrigatório o preenchimento on-line do Formulário de Localização de Passageiros para todos os passageiros que viajem para Portugal continental, quer seja como destino final ou em trânsito.

Os formulários em papel já não estarão disponíveis a bordo.

O formulário on-line terá de ser preenchido e submetido após a conclusão do check-in, de modo a incluir o número do lugar do passageiro.

De acordo com a companhia, os passageiros terão de apresentar prova digital (no seu dispositivo móvel) ou em papel, de que o formulário foi preenchido e submetido com sucesso. É igualmente necessário ter em conta que, em caso de problemas de ligação à Internet nos dispositivos móveis dos passageiros ou wi-fi nos aeroportos, é necessária uma prova impressa do envio do formulário PLF.

A TAP alerta ainda que o não cumprimento deste requisito resultará na recusa de embarque e constitui uma infracção, que pode ser sancionada com uma multa de 300 a 800 euros.