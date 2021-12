Chegaram 300 mil doses de vacinas pediátricas e 460 mil virão em Janeiro

Cerca de 300 mil doses de vacinas pediátricas contra a covid-19 chegaram hoje a Portugal, prevendo-se a chegada de mais 460 mil em janeiro de 2022, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

As 300 mil doses de vacinas pediátricas chegaram a Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, por volta das 08:30, ficando aqui armazenadas até seguirem para os locais de vacinação para serem administradas em crianças com idades compreendidas entre os 05 e os 11 anos.

"Em janeiro vamos receber cerca de 460 mil doses de formulações pediátricas, cerca de cento e poucas mil doses por semana. As doses vão chegar gradualmente até ao conjunto global de cerca de 1,5 milhões de doses de formulação pediátrica", acrescentou António Lacerda Sales.

De acordo com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que marcou presença na receção às vacinas pediátricas, as soluções pediátricas são todas da Pfizer.

"É um dia muito importante porque viemos receber 300 mil doses de formulação pediátrica. Simultaneamente chegaram também mais de 500 mil doses de vacinas convencionais para adulto", informou.

Nesta ocasião, o governante deixou ainda uma mensagem de confiança na ciência, no plano de vacinação, na logística e nos profissionais de saúde.

"Mas, acima de tudo, quero deixar uma mensagem de confiança na decisão dos pais, para vacinarem as suas crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, como primeiro objetivo de os proteger e proteger a normalização da vida dos seus filhos e da vida em sociedade", apontou.

Sobre a vacina pediátrica, o presidente do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Rui Ivo, explicou que é a primeira formulação pediátrica aprovada a nível europeu.

"É uma formulação adaptada a esta faixa etária, sendo um terço da dose de adulto: 10 microgramas", referiu, acrescentando ainda que serão administradas duas doses para completar o esquema vacinal das crianças.

Portugal vai iniciar a vacinação de crianças abaixo dos 12 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro.

A partir de 18 e 19 de dezembro serão vacinadas as crianças de 11 e 10 anos, podendo também ser vacinadas algumas de 9 anos.

A 06, 07, 08 e 09 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, a 15 e 16 de janeiro será a vez das crianças entre os 6 e os 7 anos, enquanto a 22 e 23 de janeiro serão vacinadas as crianças de 5 anos.

Entre 05 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária, estima o Governo.

A partir de hoje, está aberto ao autoagendamento para a toma da vacina, sendo que as crianças com comorbilidades terão prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.658 pessoas e foram contabilizados 1.192.288 casos de infeção por covid-19 , segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.