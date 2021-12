PSP apreendeu droga para 26 mil doses mais 15 mil euros em operação na zona do Porto

A PSP apreendeu, na zona do Porto, heroína, cocaína e haxixe para mais de 26 mil doses, quase 15 mil euros e dois automóveis, anunciou hoje o comando policial metropolitano.

Segundo um comunicado da PSP, a operação, que se realizou durante o dia de sexta-feira, saldou-se ainda pela detenção dos cinco alegados traficantes, com idade entre os 27 e os 72 anos.

As apreensões foram consumadas no Porto e em Vila de Gaia, no decurso de 10 buscas domiciliárias e três não domiciliárias.