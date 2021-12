Nova Era Jean Pina distribui cabazes de Natal à comunidade portuguesa na Venezuela

Foi assinado um protocolo de colaboração entre a Fundação Nova Era Jean Pina, representada pelo presidente da instituição, o empresário luso em França, João Pina, o Governo português, através da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes e do presidente da Federação Iberoamericana de Luso Descendentes, Jany Ferreira.

O acordo vai resultar na distribuição de 200 cabazes de Natal a famílias portuguesas e luso descentes residentes na Venezuela.

Este apoio, concretizado através da oferta de 200 cabazes de Natal por parte da Fundação Nova Era Jean Pina, será entregue e realizado pela Federação Iberoamericana de Luso Descendentes, em articulação com a rede diplomática e consular de Portugal na Venezuela, com o objectivo de melhor o Natal de famílias portuguesas que vivem com graves dificuldades naquele país da Améria Latina.

Berta Nunes agradeceu a generosidade das instituições envolvidas, representadas pelos respectivos presidentes João Pina e Jany Ferreira, e destacou que Portugal deve estar junto das suas comunidades, acrescentando que esta é mais uma importante forma de continuar a apoiar a comunidade na Venezuela.

A cerimónia de assinatura do protocolo realizou-se, em paralelo, em Lisboa e em Caracas, através de videoconferência.