Negligência de Ivo Lucas e Cristina Branco na acusação do Ministério Público

O Ministério Público terá acusado o actor Ivo Lucas e a fadista Cristina Branco pela morte (homicídio por negligência) de Sara Carreira, a única vítima do acidente ocorrido há cerca de um ano na A1, à saída para o Cartaxo, no sentido Porto-Lisboa.

Todos os principais jornais confirmam a notícia, no caso a CNN Portugal chegou a contactar hoje Tony Carreira, pai da cantora, que "declarou que não pretende fazer qualquer comentário neste momento, mas reserva para mais tarde uma tomada de posição pública. O advogado do músico confirmou que a família já foi notificada da acusação", diz a televisão noticiosa.

Recorda a notícia que "na passada quinta-feira, o Jornal de Notícias avançou que o relatório final do inquérito realizado pela GNR sobre o acidente, que já foi, aliás, entregue ao Ministério Público, concluiu que Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira que conduzia a viatura no momento do acidente, seguia a 128 quilómetros por hora num piso escorregadio, uma velocidade que as autoridades consideraram excessiva tendo em conta as condições climatéricas na altura", lembra a CNN.

Recordam, aliás que, "o mesmo relatório atribuiu ainda responsabilidades aos condutores dos dois veículos (onde se inclui a fadista Cristina Branco) que embateram antes do capotamento da viatura onde seguia Sara Carreira e Ivo Lucas, e que, segundo o documento, deveriam ter sinalizado o acidente". Mesmo assim, conclui, "é atribuída maior responsabilidade a Ivo Lucas, uma vez que ficou concluído que, na altura do choque, não estava a chover e havia visibilidade suficiente para evitar a colisão - como, aliás, aconteceu com outros veículos, que conseguiram passar pela zona do acidente e evitaram o embate".

Sara Carreira morreu após um acidente que envolveu 4 carros veículos ligeiros. "O óbito foi declarado no local, registando-se ainda três feridos que foram transportados para o Hospital de Santarém. Ivo Lucas, que terá sido constituído arguido por homicídio negligente, arriscando uma pena de até cinco anos de prisão, ficou gravemente ferido, com uma fratura exposta no braço", diz a CNN. Cristina Branco também ficou ferida no acidente.