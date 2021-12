Rendeiro reagiu "surpreso à detenção" na África do Sul: "Não estava à espera"

Luís Neves, director da PJ, revelou este sábado, em conferência de imprensa, alguns detalhes sobre a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro.

Ex-banqueiro João Rendeiro detido hoje pela Polícia Judiciária na África do Sul O ex-banqueiro João Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, foi hoje detido, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Luís Neves começou por agradecer às forças policiais de África do Sul e de Angola pela ajuda no processo.

"Nós detectámos a saída desta pessoa procurada em 14 de Setembro do Reino Unido", revelam as autoridades, acrescentando: "Temos a percepção de por onde passou até chegar à África do Sul".

João Rendeiro terá entrado no país africano a 18 de Setembro. A detenção ocorreu este sábado, às 07h00 locais (05h00 em Portugal).

O director da Polícia Judiciária revelou que o ex-banqueiro "reagiu surpreso [à detenção], não estava à espera" e que "não tinha disfarce e tinha cuidados".

João Rendeiro será presente às autoridades nas próximas 48 horas.