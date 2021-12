Euro recupera após divulgação de dados da inflação nos EUA

O euro subiu hoje e recuperou o nível de 1,13 dólares, após a divulgação dos números da inflação nos Estados Unidos e de uma descida na rentabilidade da dívida norte-americana.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1322 dólares, quando na quinta-feira seguia a 1,1290 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1273 dólares.

A taxa de inflação acelerou para 6,8% em novembro nos Estados Unidos, em comparação com o mesmo mês de 2020, o que representa o registo mais alto desde 1982.

Estes dados pressionam a Reserva Federal, que tem na próxima semana uma reunião de política monetária e pode decidir acelerar a retirada dos estímulos.

Analistas de Monex Europe, citados pela agência Efe, antecipam que o euro seguirá no nível de 1,13 dólares no fim do ano, a 1,1250 dólares em fevereiro e a 1,14 dólares em finais de maio, previsões que estão sujeitas a um nível elevado de incerteza.