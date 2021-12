Inscrições para subsídio de desemprego nos EUA são as mais baixas desde 1969

As novas inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos estão no nível mais baixo desde setembro de 1969, ao recuarem para 184 mil na semana passada, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.

Na semana entre 28 de novembro e 04 de dezembro, as inscrições registaram uma descida de 43.000, muito mais do que era esperado pelos analistas, que apontavam para 228.000 novos pedidos de subsídio.

Os números da semana anterior foram revistos ligeiramente em alta.

A descida desta semana ocorre num contexto de falta de mão-de-obra, quando a procura dos consumidores é elevada e os trabalhadores disponíveis são menos do que antes da pandemia.

Para atrair trabalhadores, os empregadores estão a oferecer salários mais elevados e mais benefícios sociais.

Só no mês de novembro, os salários por hora aumentaram 4,8% em relação ao ano anterior, anunciou o Departamento do Trabalho.

Na média das últimas quatro semanas, os pedidos de subsídio de desemprego ficaram em 218.750, com uma diminuição de 21.250 em relação à média da semana anterior.

"É o nível mais baixo desde 07 de março de 2020, quando era de 215.250", precisou o Departamento do Trabalho.