Síntese de notícias internacionais sobre a covid-19

FRANÇA: Autoridades recomendam vacinar crianças entre cinco e 11 anos em risco

As autoridades de saúde francesas recomendaram hoje a vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos em risco de desenvolver uma forma grave de covid-19, enquanto aguardam novas informações para um possível alargamento da medida a todas as crianças.

A Alta Autoridade para a Saúde (HAS) recomendou a vacina da Pfizer/BioNTech para crianças de cinco a 11 anos "que estão em risco de desenvolver uma forma grave da doença e morrer", bem como "aquelas que vivam próximas de imunodeprimidos ou vulneráveis não protegidos pela vacinação".

Isto inclui crianças que sofrem de doenças crónicas do fígado, doenças cardíacas e respiratórias, doenças neurológicas, obesidade, diabetes, imunodeficiência primária ou trissomia 21. Isso perfaz um total de pouco mais de 360.000 crianças em França, segundo a HAS.

Na quinta-feira passada, a vacina da Pfizer/BioNTech foi aprovada para crianças dos cinco aos 11 anos pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

NORUEGA: Governo vai propor dose de reforço da vacina a todos os adultos

A Noruega proporá uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos até a Páscoa, disse hoje o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, que apresentou ainda novas restrições num discurso no Parlamento.

Store anunciou uma aceleração no ritmo da vacinação de reforço, apelando aos municípios para darem 400.000 vacinas semanais. Até ao momento, 87,8% da população adulta da Noruega, com 5,4 milhões de habitantes, recebeu as duas doses da vacina.

A vacina de reforço estava reservada, até ao momento, a maiores de 65 anos. A terceira dose será agora oferecida a maiores de 45 anos e, posteriormente, a maiores de 18 anos. O objetivo é que todos os adultos recebam uma dose de reforço até a Páscoa.

Nova é também a recomendação do uso da máscara em transportes públicos, táxis, lojas e centros comerciais onde a distância não é possível.

A Noruega, que na sexta-feira estabeleceu uma quarentena para passageiros de oito países da África Austral, ainda não detetou qualquer caso da nova variante Ómicron, identificada pela primeira vez na África do Sul e suspeita de ser altamente contagiosa.

GRÉCIA: Governo obriga pessoas acima dos 60 anos a vacinarem-se sob ameaça de multa

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou hoje que a partir de janeiro todas as pessoas com mais de 60 anos devem obrigatoriamente vacinar-se contra a covid-19 e, caso não o façam, serão multadas em cem euros por mês até cumprirem.

"A partir do dia 16 de janeiro, todos os maiores de 60 anos deverão ter pelo menos agendado uma consulta para receber a primeira dose da vacina. Terão prioridade máxima no sistema para serem vacinados. Caso contrário, todos os meses será imposta uma multa administrativa de 100 euros", disse Mitsotakis durante o Conselho de Ministros.

O dinheiro arrecadado com essas multas irá para um fundo especial para financiar hospitais públicos, acrescentou, justificando a medida com as dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde público, que lida com um crescente número de internamentos, principalmente de idosos e não vacinados.

No total, a Grécia registou 931.183 infetados, incluindo 18.067 mortos, desde o início da pandemia.