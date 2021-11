Dinamarca confirma os dois primeiros casos da variante Ómicron

As autoridades de saúde dinamarquesas confirmaram hoje os primeiros casos de infetados com a variante Ómicron do novo coronavírus, em dois viajantes oriundos da África do Sul.

"Terminámos a sequenciação dos testes de PCR de dois viajantes e podemos confirmar que se trata de dois casos da variante Ómicron. Era previsível. A nossa estratégia é continuar com a intensa vigilância de contágios", informou, em comunicado, o instituto estatal de saúde dinamarquês Serum.

As duas pessoas contaminadas estão isoladas e as autoridades iniciaram o rastreamento de contactos próximos.

A nova variante, inicialmente detetada na África do Sul, tem levado vários países a suspenderem os voos para a África Austral, devido ao elevado número de mutações que apresenta, o que a levou a ser classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de risco.

A Dinamarca passou a exigir testes negativos para viajantes da África do Sul e seis outros países da região (Lesoto, Moçambique, Zimbábue, Botswana, Namíbia e Suazilândia).

As autoridades sanitárias dinamarquesas também recomendam a todos os viajantes oriundos da África Austral, desde o passado dia 12, que façam um teste de PCR e se isolem até obterem um resultado negativo, até seis dias após a sua entrada.

A covid-19 provocou pelo menos 5.193.392 mortes em todo o mundo, entre mais de 260,44 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.