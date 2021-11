Suíça deverá aprovar obrigatoriedade do certificado de vacinação

A Suíça deverá aprovar hoje, em referendo, a denominada "lei covid", que reforça as medidas de combate à pandemia, como a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação, segundo as primeiras estimativas do instituto gfs.bern.

As análises desenvolvidas antes do referendo já apontavam que a maioria dos suíços ia dar "luz verde" a esta lei.

Do lado dos partidos, apenas o UDC (direita) apelou ao voto contra.

No entanto, têm-se verificado vários protestos no país contra as medidas de combate à pandemia de covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.