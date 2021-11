Júlia Ochôa diz que “o importante é não perdermos o foco daquilo que verdadeiramente nos faz feliz"

No projecto digital 'Bastidores dos Viscondes' lançado em Outubro pela JSD Ribeira Brava com o intuito de dar a conhecer um lado mais pessoal de figuras proeminentes do Município da Ribeira Brava, Júlia Ochôa, jovem artista vencedora da edição de 2016 do Festival da Canção infantil da Madeira e autora da terceira prova cega mais vista do Mundo no programa 'The Voice Kids' transmitido pela RTP, natural do concelho, deu a conhecer um pouco mais sobre os desafios que têm enfrentado enquanto jovem artista nascida e criada na Madeira.

Inspirada por artistas como Lady Gaga e Adele, Júlia referiu que desde jovem se sentiu motivada para a cultura sabendo, desde cedo, que esta seria uma área da sua vida à qual gostaria de dedicar grande parte do seu tempo. Na conversa moderada por David Pestana, a jovem referiu que a “Madeira é uma terra cheia de pessoa talentosas” pelo que considera que o ensino das artes performativas deve ser uma aposta na formação dos seus jovens. Da sua intervenção merece ainda destaque a afirmação de que mereceu sempre, por parte de todos os agentes culturais da Região, uma palavra de encorajamento e reconhecimento por todos os feitos que tem vindo a conquistar, revelando ainda que, para si, a “distinção mais importante” a medalha de mérito da Região Autónoma da Madeira, entregue pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque que, revela, a motiva sempre a nunca desistir. JSD

Júlia revela que pretende abraçar um desafio académico noutra área para além da cultura promovendo assim uma solução profissional que não dependa, “numa primeira fase” da sua vocação artística.

Numa espécie de conclusão, o grande apelo que deixa aos jovens madeirenses “é que não desistam dos seus sonhos” por muito que, por vezes, seja difícil ouvir vários nãos.

“Faz parte de um percurso de conquistas ouvir, várias vezes, não. O importante é não perdermos o foco daquilo que verdadeiramente nos faz feliz”, rematou a jovem artista madeirense.

Esta iniciativa da JSD Ribeira-Brava estará on-line às 21 horas desta segunda-feira nas redes sociais da JSD Ribeira Brava, sendo que poderá ser revisto no canal da JSD/Madeira e no Youtube.