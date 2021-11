Portugal com 491 novos casos, cinco mortes e subida nos internamentos

Portugal regista hoje mais 491 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, cinco mortes associadas à covid-19 e subida nos internamentos, com mais 25, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 360 pessoas, mais 25 do que no domingo, das quais 60 em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que nas últimas 24 horas.

As cinco mortes registaram-se nas regiões de Lisboa (1), Centro (3) e Alentejo (1).