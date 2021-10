Nove mortos e 13 desaparecidos após naufrágio de barco de pesca no norte de Moçambique

Pelo menos nove pessoas morreram e 13 continuam desaparecidas em Moçambique, após um naufrágio ocorrido na quinta-feira no distrito de Memba, ao largo da costa norte da província de Nampula, anunciaram hoje as autoridades responsáveis pelas operações de busca.

Um barco à vela dedicado à pesca transportava 30 pessoas da aldeia de Baixo-Pinda, sendo que oito foram salvas por embarcações que estavam nas imediações, referiu Francisco Mussagy, secretário de bairro da povoação.

Nove corpos foram recuperados e 13 pessoas permanecem desaparecidas, acrescentou.

Na embarcação viajavam sobretudo mulheres dedicadas à apanha de marisco, quando no regresso foram surpreendidas por ventos fortes e ondulação de vários metros.

Sazonalmente, as autoridades locais desaconselham a pesca nesta altura do ano devido a fortes ventos do quadrante sul.

"Nos meses de setembro e outubro há sempre um vento de sul muito forte que provoca estes acidentes", referiu Mussagy.

De acordo com aquele responsável, "em 2016 houve um naufrágio em que, de 16 pescadores, apenas um sobreviveu, depois de ter passado três dias no mar à deriva", e em 2020, "nesta mesma altura, houve também um naufrágio com um morto".